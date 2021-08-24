Обновленные школы и детские сады Ямальского района готовы к приему детей Фото: официальный интернет-портал Ямальского района

Осталось совсем чуть-чуть до начала нового учебного года и перед руководством образовательных учреждений стоит задача подготовиться к приёму детей. За лето в первом корпусе Мыскаменского детского сада отремонтировали и утеплили полы и стены, а в детском саду «Солнышко» села Яр-Сале обновляют входные группы и крыльца. Ещё ремонт закончили в Панаевской школе. Там, укрепили строительные конструкции и фундамент здания, в спальном корпусе заменили межкомнатные двери и плиточное покрытие в пищеблоке.

В Ямальской школе-интернате полностью обновлён спортивный зал. Особое внимание уделено обеспечению безопасности. Во всех заведениях провели техобслуживание и проверку систем безопасности, заменили систему противопожарной защиты в Мыскаменском детском саду, Сеяхинской начальной школе и в спальных корпусах Ямальской школы-интерната. А здания средней школы в Панаевске и начальной в Сеяхе подключили к резервным источникам электроснабжения.

В школах и детских сад продолжат соблюдать меры профилактики и предотвращение заболевания коронавирусом. Везде есть локтевые антисептики, бесконтактные термометры и обеззараживатели воздуха. Для сотрудников приобрели наборы средств индивидуальной защиты.