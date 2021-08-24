В Салехарде заканчивают подготовку к отопительному сезону Фото: Администрация Салехарда

В окружной столице Ямала заканчивают подготовку к отопительному периоду на 2021-2022 годы. В первую очередь тепло поступит в здания социального значения – школы, детские сады, поликлиники, затем подключат и жилые дома, отметили в АО «Салехардэнерго». Как сообщат специалисты, отопление запускается постепенно, весь процесс занимает около 1-2 недель. Подачу тепла могут ускорить если среднесуточная температура продержится пять дней на отметке ниже +8 градусов.

Работники, ответственные за подачу тепла уделяют особое внимание тепловому оборудованию, исправности контрольно-измерительных приборов и общедомовых приборов учёта. Они же дают характеристика выполнению работ по промывке и опрессовке систем теплоснабжения.

Жителей города при обнаружении нарушений в системах теплоснабжения и теплопотребления просят сообщать в диспетчерскую службу по телефону: 4-32-19.