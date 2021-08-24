«Ушел под воду»: на Ямале утонул восьмилетний мальчик

Заплыл слишком далеко и ушел под воду – такова причина гибели восьмилетнего мальчика на Ямале, которую озвучивает следствие Фото: Фото из соцсетей

Заплыл слишком далеко и ушел под воду – такова причина гибели восьмилетнего мальчика на Ямале, которую озвучивает следствие. Трагедия случилась в районе намывных песков в трех километрах от села Яр-Сале, где жил ребенок.

– Вечером 23 августа, около 18:00, трое детей от восьми до девяти лет купались в Ярсалинском Соре – водоем находится в трех километрах от села Яр-Сале. Восьмилетний мальчик заплыл далеко и ушел под воду, тело нашли спустя несколько часов, – рассказали «МК Ямал» в следственном комитете по ЯНАО.

В поисках ребенка участвовало семь спасателей, задействовали полицейских, медиков и представителей гражданской обороны и ЧС. Сейчас тело передано полиции, по факту гибели ребенка проводится доследственная проверка.

Напомним, не так давно «Комсомольская правда» - Ямал» писала о гибели семьи из четырех человек, которые утонули на реке Хэбиди Яха. Дело взяла на контроль Уральская транспортная прокуратура. Семья отправились по реке домой – в поселок Новый Порт, однако в пункт назначения семья так и не прибыла. Вести о них появились только к 17:00, когда поиски полиции и местных жителей дали результаты, к сожалению, неутешительные.