Плановое медицинское обслуживание возобновили на Ямале

В Салехарде ситуация с коронавирусом остается напряженной Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Поликлиники Ямала открыли прием пациентов для оказания плановой медицинской помощи. Ранее плановый прием медики не вели из-за сложной эпидемиологической обстановки в округе. Теперь ямальцы могут как прежде записываться к врачу и получать плановую медпомощь, поясняет правительство ЯНАО.

Исключение только у окружной столицы: в Салехарде ситуация с коронавирусом остается напряженной, пояснил оперштаб.

Кроме того, врачи проведут пациентам углубленную диспансеризацию. В первую очередь обследовать будут тех, кто перенес коронавирус в средней или тяжелой форме или пневмонию, а также тех, кто не проходил профобследование более двух лет.

Напомним, ежедневно на Ямале выявляют около 120 случаев заражения коронавирусом. Около 162 000 жителей региона привились от ковида, полностью завершили вакцинацию 140 000 человек. Ревакцинацию прошли более 1 400 ямальцев.