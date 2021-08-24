В честь Дня российского флага нефтяники провели для детей Губкинского квест

Участвовать в квесте собралось больше 50 школьников

В преддверии дня Российского флага в городе Губкинском прошел квест для школьников города. Мероприятие организовали сотрудники «РН-Пурнефтегаза». Главная цель мероприятия – воспитание патриотизма подрастающего поколения и уважения к символам государственной власти нашей страны в игрововом и доступном для детей формате.

Участвовать в квесте собралось больше 50 школьников. Они разделились на три команды по цветам российского флага, получили от организаторов задание и направились на станции квеста. Во время прохождения познавательных станций дети рисовали, складывали из кусочков пазл в виде государственного флага, пели, отгадывали загадки. В процессе игры дети узнали о значении цветов флага, важности соблюдения правильной последовательности их нанесения и значимости флага для каждого государства.

Все участники получили сладкие призы. Победителям мероприятия, команде школьников, выполнившей все задания и набравшей наибольшее количество баллов, нефтяники вручили подарки – краски, альбомы, карандаши, папки и другие необходимые для творческого развития детей канцелярские принадлежности.