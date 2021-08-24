Партия «Новые люди» на съезде предложила начать решать проблемы регионов России

Партия "Новые люди" говорит о развитии страны.

Партия «Новые люди» 22 августа организовала в Москве съезд-перформанс. На него приехали 2 500 делегатов. Там представили новую программу партии. Одна из ее целей — вернуть деньги в регионы и дать им больше самоуправления для развития.

«На съезде была принята программа партии, написанная понятно и просто. Необходимо перестать выкачивать деньги из экономики, снизить налоги и вернуть их в регионы, где они собираются. Нужно дать больше свободы, чтобы россияне сами решали, как им жить на своей земле», — заявил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Сардана Авксентьева - советника Нечаева по региональным вопросам. Она уверена, что партия «Новые люди» принесет в Госдуму голос регионов.

Партия «Новые люди» 22 августа организовала в Москве съезд-перформанс

На съезд были приглашены гости, которые занимаются проблемами регионов. Например, журналистка Елена Летучая недавно погружалась на дно Байкала в рамках акции по очистке дна озера. Это масштабная экологическая проблема — со дна озера подняли более 400 тонн покрышек.

Телеведущая Юлия Барановская представила на съезде сообщество мам с особенными детьми из Воронежа. Она рассказала, что таким семьям особенно нужна поддержка.

“Партия “Новые люди“ говорит о развитии страны. Для партии важен каждый человек. Не могу взглянуть без слез на семьи с детьми-инвалидами, которые вынуждены выбивать у государства каждую копейку, чтобы просто выжить. Новые люди — единственные, кто обращает внимание на эти проблемы и приходит на помощь», — объяснила Барановская.

На съезд были приглашены гости, которые занимаются проблемами регионов

Также был приглашен актер Сергей Жигунов, который стал новым советником Алексея Нечаева по культуре. Он проводит в регионах творческие встречи и собирает идеи людей по развитию культурной сферы. «Важно поддерживать самодеятельные ансамбли и театры на региональном уровне, потому что без талантов из провинций культурная сфера не сможет расти», — сказал актер.

В Ямало-Ненецком автономном округе на 1 июля зарегистрировано 354 936 избирателей, большинство из них в Ноябрьске — 75 027 человек. В списках числятся партии «Единая Россия», «ЛДПР», «КПРФ» и другие.