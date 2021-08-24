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Политика24 августа 2021 8:45

Партия «Новые люди» на съезде предложила начать решать проблемы регионов России

Источник:kp.ru
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Партия "Новые люди" говорит о развитии страны.

Партия "Новые люди" говорит о развитии страны.

Партия «Новые люди» 22 августа организовала в Москве съезд-перформанс. На него приехали 2 500 делегатов. Там представили новую программу партии. Одна из ее целей — вернуть деньги в регионы и дать им больше самоуправления для развития.

«На съезде была принята программа партии, написанная понятно и просто. Необходимо перестать выкачивать деньги из экономики, снизить налоги и вернуть их в регионы, где они собираются. Нужно дать больше свободы, чтобы россияне сами решали, как им жить на своей земле», — заявил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Сардана Авксентьева - советника Нечаева по региональным вопросам. Она уверена, что партия «Новые люди» принесет в Госдуму голос регионов.

Партия «Новые люди» 22 августа организовала в Москве съезд-перформанс

Партия «Новые люди» 22 августа организовала в Москве съезд-перформанс

На съезд были приглашены гости, которые занимаются проблемами регионов. Например, журналистка Елена Летучая недавно погружалась на дно Байкала в рамках акции по очистке дна озера. Это масштабная экологическая проблема — со дна озера подняли более 400 тонн покрышек.

Телеведущая Юлия Барановская представила на съезде сообщество мам с особенными детьми из Воронежа. Она рассказала, что таким семьям особенно нужна поддержка.

“Партия “Новые люди“ говорит о развитии страны. Для партии важен каждый человек. Не могу взглянуть без слез на семьи с детьми-инвалидами, которые вынуждены выбивать у государства каждую копейку, чтобы просто выжить. Новые люди — единственные, кто обращает внимание на эти проблемы и приходит на помощь», — объяснила Барановская.

На съезд были приглашены гости, которые занимаются проблемами регионов

На съезд были приглашены гости, которые занимаются проблемами регионов

Также был приглашен актер Сергей Жигунов, который стал новым советником Алексея Нечаева по культуре. Он проводит в регионах творческие встречи и собирает идеи людей по развитию культурной сферы. «Важно поддерживать самодеятельные ансамбли и театры на региональном уровне, потому что без талантов из провинций культурная сфера не сможет расти», — сказал актер.

В Ямало-Ненецком автономном округе на 1 июля зарегистрировано 354 936 избирателей, большинство из них в Ноябрьске — 75 027 человек. В списках числятся партии «Единая Россия», «ЛДПР», «КПРФ» и другие.