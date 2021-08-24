В Новом Уренгое раньше срока открывают транспортную развязку

Новоуренгойцы вскоре будут ездить по «Солнечной» развязке. Завершить строительство подрядная организация пообещала в ближайшее время, на 4 сентября открыть дорогу для движения автотранспорта. Об этом сообщает администрация Салехарда.

– Все неудобства для водителей, связанные со стройкой, уйдут в прошлое, – написали в посте.

На данный момент рабочие укладывают асфальт на Западной объездной, чтобы соединить съезд развязки с трассой. На улице Магистральной рисуют разметку, а также устанавливают светофоры и дорожные знаки. Задействовано 50 единиц спецтехники и 200 дорожных работников.

Транспортную развязку начали строить прошлым летом и должны были сдать к концу 2021 года. Название «Солнечная» выбрали сами горожане на голосовании.