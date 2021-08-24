В Салехарде подростков учат спасать людей

Фото: департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Ямала

Окружной слет-соревнования учащихся «Юный спасатель» в четвертый раз пройдет в Салехарде. Ребята слетятся на мероприятие, которое состоится с 13 по 17 сентября 2021 года.

Окружной департамент гражданской защиты и пожарной безопасности приглашает к участию приглашаются команды: юношей и девушек в возрасте 14-16 лет. В составе команды восемь участников, из них две девушки.

– Ребята будут соревноваться в таких дисциплинах как поисково-спасательные работы в условиях чрезвычайной ситуации техногенного характера, комбинированная пожарная эстафета, кросс 1 км, поисково-спасательные работы в природной среде и на водных акваториях. Положение и условия проведения окружного слета-соревнования учащихся «Юный спасатель», – дополняют организаторы.

На Ямале стартовал месячник безопасности детей, который ежегодно проводится с 20 августа по 20 сентября. Организаторами месячника выступают окружной департамент гражданской защиты и пожарной безопасности и МЧС по ЯНАО.

Вспомнить правила безопасного поведения и проверить знания ребятам поможет специализированный информационно-образовательный портал https://lms.mfc.yanao.ru/?cid=dgzp , где в легкой доступной форме рассказывается, как себя вести, и что делать при угрозе чрезвычайных ситуаций, пожаров, опасных природных явлений, происшествий в быту, на транспорте и водоемах, как помочь пострадавшему до прибытия спасательных служб.