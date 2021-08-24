Погода на Ямале на 24 августа: ожидается гроза

По поверью, в этот день, 24 августа, на болотах появляется белый конь. Фото: pixabay.com

Сегодня, 24 августа, в Ямало-Ненецком автономном округе будет облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью +15… +20 градусов, по западу до +10 градусов, днем +22… +27 градусов, по западу до +16 градусов.

Салехард: + +15 градусов, облачно, ветер свежий, западный 8 м/с.

Лабытнанги: +15 градусов, облачно, ветер свежий, западный 8 м/с.

Яр-Сале: +15 градусов, ясно, ветер свежий, западный 8 м/с.

Тазовский: +19 градусов, ясно и слабый дождь, ветер умеренный, юго-восточный 7 м/с.

Новый Уренгой: +15 градусов, облачно, ветер сильный, западный 12 м/с.

Тарко-Сале: +21 градусов, ясно, ветер умеренный, западный 5 м/с.

Губкинский: +23 градусов, ясно, ветер слабый, западный 5 м/с.

Надым: +19 градусов, ясно, ветер умеренный, западный 7 м/с.

Ноябрьск: +25 градусов, облачно, ветер слабый, западный 3 м/с.

Муравленко: +24 градусов, облачно, ветер умеренный, западный 5 м/с.

24 августа в народном календаре посвящен мученику Евпатию Коловрату. В этот же день на болотах и кладбищах загораются блуждающие огни: говорили, что это бродят души убитых и утопленников. В такое страшное время выпить бы браги — да нельзя: к пьянице непременно явятся усопшие предки и накажут по всей строгости.

На Евпатия по обыкновению начинали стричь овец. По расчетам крестьян, барашки как раз успевали обрасти заново до наступления холодов. Да и людям состриженная шерсть была кстати: мастерицы пряли нитки и вязали теплые вещи к приближающейся зиме, а мастера изготавливали валенки.