Ямал вошел в пятерку всероссийского рейтинга развития государственно-частного партнерства

Ямал занял пятое место среди 85 субъектов Фото: Сайт правительство.янао.рф

Рейтинг регионов по уровню развития государственно-частного партнерства за 2020 год представило Министерство экономического развития России. Итоги озвучил замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

Ямал занял пятое место среди 85 субъектов. На высокие позиции округа в рейтинге оказала влияние реализация сразу нескольких проектов. В октябре 2020 года открыто движение по Пуровскому мосту – это первый в стране пример строительства транспортной инфраструктуры общего пользования без бюджетных средств. Мост, которого в округе ждали почти 40 лет, построен меньше чем за два года с опережением графика.

В декабре 2020 года началось строительство нового терминала аэропорта в Новом Уренгое. Это первая в России концессия на модернизацию аэропортовой инфраструктуры. После ее завершения аэропорт сможет без ограничения принимать современные пассажирские воздушные суда типа Boeing 737-800 и транспортные самолеты типа Ан-124.

Успешно зарекомендовала себя практика муниципально-частного партнерства при строительстве социальных учреждений. Инструменты государственно-частного партнерства округ планирует использовать в перспективных для Ямала проектах. Один из примеров – создание туристического кластера на Полярном Урале.