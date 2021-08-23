Разбой в Салехарде: хулиганы избили и отняли даже пакет с продуктами

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Разбойники напали на салехардца ночью 22 августа. 35-летнего горожанина избили и украли мобильный телефон, наушники, банковские карты, даже пакет с продуктами. Полиция окружной столлицы по горячим следам разыскала виновных.

– Установлены личности подозреваемых. Ими оказались молодые люди 1998 и 1990 года рождения. В полиции задержанные признались в содеянном, похищенное имущество изъято. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения, – пояснила полиция.

На разбойников завели уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой», дополнила пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала о краже в Новом Уренгое: оперативники выследили преступника по горячим следам.