В Ханымее благоустроят пирс и зоны отдыха на берегу озера

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Любимое место отдыха жителей на берегу озера Безымянного в Ханымее совсем скоро преобразится. На местном пляже обычно отдыхают сельчане, а еще тут проводят культурно-массовые мероприятия.

На первом этапе стройки подрядчик установит две входные арки, пешеходные дорожки из террасной доски, четыре мангальные зоны и волейбольную площадку, а также качели, лавочки и урны, опоры для энергосберегающих светильников. Строители обещают завершить первый этап не позднее 15 сентября. Сегодня они уже обустроили основание дорожек для укладки террасной доски, которая прибудет в поселок в ближайшие дни. Также готовы основания для качелей и зон отдыха, траншеи для укладки кабелей системы освещения.

– Более 40 % запланированного объема уже выполнили, сейчас ведем сварочные, бетонные работы и сборку МАФов. Если позволит погода, первый этап закончим раньше, – отметил представитель подрядной организации Дмитрий Пастухов.

Второй этап работ начнется с 16 сентября: подрядчик облагородит лестничный марш, установит ограждение по всей территории пляжа, обустроит зеленую парковку. Изюминкой этой территории станет тридцатиметровый пирс с лавочками и светильниками. Для установки свай пирса должна устояться холодная погода, чтобы водоем замерз. А зимой на Безымянном озере планируют организовать каток.

Инициатива благоустройства берега озера принадлежит жителям поселка, из районного бюджета на обновление территории выделено более 7 млн рублей. Все работы планируют завершить до наступления зимы.

Напомним, этим летом в Ханымее выполнили большой объем работ по благоустройству. Помимо текущих ремонтов провели дополнительное освещение общей протяженностью 2,7 км в квартале Школьном, по улицам Железнодорожников и Нефтяников. В Центральном парке установили батутную площадку, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» реконструировали детскую площадку на улице Мира. Улицы поселка украсили новые арт-объекты и топиарные фигуры.