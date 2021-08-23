Новоуренгойцу грозит два года тюрьмы за кражу металлолома

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Металл украл из гаражного кооператива 32-летний житель Нового Уренгоя. Мужчина увидел вроде бы бесхозные металлические предметы в гаражном кооперативе, однако владелица спохватилась о пропаже и подала заявление в полицию 20 августа.

Как рассказала 40-летняя горожанка полицейским, неизвестное лицо с территории гаражного кооператива похитило принадлежащие ей металлические изделия, стоимостью около 7 000 рублей. Оперативники вычислили злоумышленника довольно быстро: мужчина немедля избавился от украденного в пункте приема металла. Правда, так же скоро он «справился» и с деньгами.

– В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлена личность злоумышленника. Им оказался ранее не судимый житель г. Новый Уренгой 1988 года рождения. В отношении подозреваемого отделом дознания ОМВД России по г. Новый Уренгой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения своды на срок до двух лет, – сообщила пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.