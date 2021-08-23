«Многие неравнодушные – только на камеру»: какие результаты принесла поездка Дмитрия Артюхова по «Честному маршруту»?

Фото: правительство Ямала

В минувшую пятницу в Ноябрьске губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов завершил поездку по «Честному маршруту». Напомним, выезд состоялся 9 августа из Салехарда, за это время за рулем Lada X-ray глава региона проехал почти 1500 километров, посетил шесть городов, шесть поселков и три микрорайона – Лимбяяху, Коротчаево, Вынгапуровский.

Суммарно за все время мини-путешествия по региону совершено около 85 визитов, в частности, губернатор побывал на 15 крупных стройплощадках, оценил девять масштабных объектов благоустройства, осмотрел десять медицинских и семь спортивных объектов, вручил ямальцам ключи от квартир в трех домах, открыл три новых детских сада.

Фото: правительство Ямала

Самыми запоминающимися на «Честном маршруте» стали встречи с северянами, крупнейшие из которых прошли на уличных площадках, поприсутствовать на них можно было и онлайн – трансляция мероприятия проходила в социальных сетях. За 12 встреч было задано более 180 вопросов, на каждый Дмитрий Артюхов отвечал лично.

Самой продолжительной оказалась встреча в Ноябрьске, собравшая тысячи горожан. За два часа десять минут было получено 40 вопросов из зала и соцсетей. Глава региона общался с собравшимися легко и непринужденно, одному из юных участников события он даже посоветовал одеться потеплее, чтобы не простыть.

– Дружище, ты какую-нибудь куртку на себя надень, пожалуйста, смотреть на тебя больно, – сказал Дмитрий Артюхов мальчику, который в +14 градусов стоял на улице в одной футболке.

По итоговым подсчетам через портал дорога89.рф и аккаунты в социальных сетях губернатору было отправлено 3 366 предложений. В топе жалоб – здравоохранение, дороги и благоустройство, качество жилья. Около 50 острых проблем в городах и поселках глава региона обсудил лично с авторами обращений прямо за рулем авто.

Фото: правительство Ямала

– Сегодня девушка спросила интернат. Правильный вопрос – два дня работаем в городе, а его никто не обозначал. Молодец. Не за себя любимую просила – дайте мне квартиру. А наоборот: «Мои земляки, ребята коренной национальности, учатся в переполненной школе. Некомфортно». Обозначила. Берем в работу, считаем, смотрим, где-то можно уплотниться, где-то можно дополнительно найти помещение. Душа на самом деле разрывается, сколько тем. Но дети, будущее – это очень важно, – рассказал губернатор своей попутчице в машине о впечатлениях от встречи в Муравленко.

В Губкинском губернатора пригласили местные волонтеры из общественной организации «Дорогами Добра с ЯМАЛА». Дмитрий Артюхов обрадовал руководителя организации Виталию Тимохину решением после завершения поездки по округу передать волонтерам автомобиль LadaXRAY, на котором губернатор преодолел весь путь.

– Автомобиль, на котором я еду по Ямалу, в конце поездки мы обязательно его передаем или многодетной семье или общественной организации, которая занимается добрыми делами. Вот почему бы нам не передать вам автомобиль, чтобы вы уже в своих добровольческих делах использовали и тогда уже весь город будет у вас в доступе, – красную Ладу Дмитрий Артюхов

подарил волонтерам из Губкинского. – Вы сейчас серьезно? У меня мурашки по телу. Спасибо!» – ответила девушка и не смогла сдержать слез.

Фото: правительство Ямала

Кстати, в Губкинском в ответ на онлайн-вопрос местной жительницы Дмитрий Артюхов пообещал построить новый ЗАГС, «чтобы местные жительницы могли красиво выйти замуж», чем поразил в самое сердце всю женскую половину города.

А по пути из Надыма в Новый Уренгой губернатор поговорил со своей попутчицей на тему того, каким должен быть идеальный глава муниципалитета.

Фото: правительство Ямала

– Многие неравнодушные только на камеру. А по сути – домой быстро добежали, и гори огнем, какие у кого проблемы. Как показывает жизнь, те главы успешные во всех смыслах – и люди их любят, и дела получаются – кто по-настоящему неравнодушный. С разными приходилось работать. Перекреститься, когда все уедут, в кабинетик свой, отчет написать. Прикрыться бумагой. Неравнодушие – это по отношению к жителю, а не к тому, как тебя воспринимают. Это когда ты видишь проблему, и ты приходишь домой и ложишься с ней спать, потому что она у тебя в сердце осталась, – рассуждает Дмитрий Артюхов.

Кроме ответов на вопросы северян, во время поездки по честному маршруту губернатор ЯНАО озвучил и несколько новшеств. Например, он сообщил он том, что чумовой капитал на Ямале будет предоставляться однократно не только на третьего, но и на четвертого и последующего ребенка, родившегося в кочевой семье с 1 января 2020 года. Также он отметил, что со следующего года жители Нового Уренгоя смогут улететь в Анапу напрямую, в Салехарде пройдет губернаторская елка, а по истории ЯНАО будет выпущен отдельный учебник.

Фото: правительство Ямала

Напомним, что все поступившие во время прямых эфиров вопросы будут отработаны региональными и муниципальными властями через систему «Инцидент-менеджмент».