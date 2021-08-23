В Надыме северянке необоснованно отказали в региональном материнском капитале

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Мало пожила на Крайнем Севере – такую причину отказа в получении регионального материнского капитала сообщили жительнице Надымского района. Как пояснила прокуратура Ямала, вступившаяся за права северянки, всему виной особенности закона. Женщина работает на севере с 2014 года, но документ о трудоустройстве, как подтверждение проживания в регионе не принимают.

Жительница Надыма пришла на совместный прием граждан первого заместителя прокурора Ямала Владимира Мартынова и окружного детского омбудсмена Данило Трубицына. Она рассказала, что ей отказались выдать свидетельство на региональный материнский (семейный) капитал, потому что сочли срок проживания на территории Ямала недостаточным.

– Проведенной Надымской городской прокуратурой по поручению прокуратуры округа проверкой установлено, что такое решение принято необоснованно. Органами социальной защиты не учтены во внимание факты постоянного трудоустройства женщины на территории округа с 2014 года, – сообщает ведомство. – Сертификат на материнский капитал женщине все-таки выдали, но только после того, как прокурор района обратился в суд.

Суд удовлетворил иск полностью: управление социальных программ администрации Надымского района обязали выдать свидетельство, который теперь у нее на руках.