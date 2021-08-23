Число заболевших коронавирусом на Ямале на 23 августа 2021 года увеличилось на 125 человек

На Ямале умерло пять пациентов от осложнений из-за коронавируса, сообщил оперштаб ЯНАО 23 августа Фото: Иван МАКЕЕВ

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 23 августа 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 125 и составило 46 620 человек.

По данным оперштаба региона, за минувшие сутки от коронавируса скончалось пять пациентов (за весь период – 580). Госпитализированы с COVID-19 и внебольничными пневмониями 739 человека, 101 пациентов – в тяжелом состоянии, 39 человек с подтвержденным COVID-19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В лабораториях округа за минувшие сутки зафиксировали 125 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 46 620). 110 из них – в муниципальных образованиях (за весь период – 39 674), а 15 зараженных обнаружили на месторождениях и производственных объектах (за весь период – 7 046).

Фото: оперштаб Ямала

За последние сутки в России выявлено 19 454 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 776 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 15 401 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 6 766 541 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 176 820 летальных исходов, выздоровели 6 034 867 человек.