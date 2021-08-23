И взятку, и компенсацию: бывший заглавы Росприроднадзора Ямала не стеснялся в мошенничестве

Следствие арестовало имущество обвиняемого. Фото: pixabay.com

Дополнительный эпизод мошенничества в отношении родного предприятия, которое и так кормило мздоимца сверхнормы, выявили следователи СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу. Как сообщает ведомство, бывший заместитель директора филиала ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по УрФО» по ЯНАО.

Бывший заглавы Росприроднадзора Ямала обвиняется в получение взятки за бездействие (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и получение за это взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Дело было в Ноябрьске в 2019 и 2020 годах. Замдиректора ямальского Центра лабораторного анализа и технических измерений по УрФО в ЯНАО принял от генерального директора ООО «СеверАвтоТранс» через третьих лиц взятку в сумме более 350 000 рублей. За треть миллиона чиновник пообещал «помочь» генподрядчикам, которые занимаются рекультивацией земель, переработке нефтешлама и обустройству кустовых площадок на месторождениях нефти и газа. Им нужен был положительный результат испытаний, заключений нефтесодержащих отходов и твердых остатков от сжигания нефтесодержащих отходов и передачей отходов на утилизацию. Дело передано в суд.

Тем временем, следователи обнаружили, что чиновник не постеснялся смошенничать, используя служебное положение (ч. 3 ст. 159 УК РФ). 30 сентября 2020 года фигурант потратил часть взятки на ремонт служебного автомобиля, а потом пришел в бухгалтерию с ложными отчетными документами, заявив, что отремонтировал машину за личные средства. Так мужчина «скоммуниздил» еще 18 000 рублей у родной организации.

– В ходе предварительного следствия по уголовному делу, направленному в суд, следствием наложен арест на имущество обвиняемого, с целью обеспечения решения суда. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления по статье «Мошенничество». Расследование уголовного дела продолжается, – прокомментировал Следком Ямала.