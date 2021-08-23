Из Нового Уренгоя можно будет улететь в Анапу – запустят прямой рейс

Улететь из Нового Уренгоя в Анапу без пересадок, а значит без лишних затрат и усталости смогут жители газового столицы Ямала уже в 2022 году Фото: Ирина Ромашкина

Улететь из Нового Уренгоя в Анапу без пересадок, а значит без лишних затрат и усталости смогут жители газового столицы Ямала уже в 2022 году.

Прямые регулярные авиарейсы из Нового Уренгоя в Анапу планирует запустить правительство Ямала. Об этом северянам рассказал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на встрече с жителями Нового Уренгоя в рамках автопробега по округу. Кстати, в прошлом году глава региона пообещал ноябрянам наладить прямое сообщение с русским югом. В результате в 2021 году из Ноябрьска можно вылететь в Сочи и Симферополь.

Дмитрий Артюхов продолжает ежегодный автопробег по Ямалу. За две недели он посетит десять городов, по итогам каждой поездки правительство формирует список поручений, главными из которых являются улучшение жилищных условий и повышение качества дорог.

Сегодня, 23 августа, оперштаб региона опубликовал голосование на тему «Какую новость из поездки губернатора вы считаете главной?». На первом месте интересов северян – языковые стажировки для старшеклассников, на втором месте – прямой рейс Новый Уренгой – Анапа, замыкают тройку самых актуальных на Ямале тем – создание учебника по истории Ямала.

КСТАТИ

В Новом Уренгое на 100 000 рублей оштрафовали генподрядчика, который ремонтирует аэропорт. Ряд нарушений выявили Новоуренгойская транспортная прокуратура и Ростехнадзор у компании «Уренгойдорстрой».