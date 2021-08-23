Закупились на два миллиона: на Ямале спортивная школа нарушила закон о госзакупках

Спортивная школа Приуральского района в один день заключила два договора поставки спортивного инвентаря. Фото: pixabay.com

Нарушения в сфере госзакупок при реализации национального проекта «Демография» выявила прокуратура Приуральского района во время проверки исполнения требований федерального закона. Местная спортивная школа купила инвентаря почти на два миллиона рублей у ИП и ООО, а по факту исполнителем заказов стал одна и та же фирма.

– Спортивная школа Приуральского района в один день заключила два договора поставки спортивного инвентаря с ООО «СнабАльянсТрейдинг» на общую сумму 722 000 рублей, а также четыре договора с индивидуальным предпринимателем на поставку аналогичного товара на сумму 1,2 млн. рублей. Данные обстоятельства свидетельствуют о дроблении контрактов в целях их заключения с единственным поставщиком, что образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ, – выяснили прокуроры.

Больше того, несмотря на уже установленные условия покупки инвентаря, спортшкола решила изменить условия оплаты, тем самым ухудшив положения поставщиков. За это нарушение законодательства виновные будут отвечать согласно КоАП РФ по ч. 2 ст. 7.29 и по ч. 4 ст. 7.32 («Изменение условий контракта»).

– Общество и предприниматель также по постановлениям прокурора привлечены к административной ответственности по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ. Всего по результатам рассмотрения административных дел уполномоченный органа виновным лицам назначил штраф на общую сумму 370 тыс. рублей. За своевременностью оплаты штрафов прокуратурой района установлен контроль, – сообщает ведомство.