Несовершеннолетний мотоциклист без прав попал в аварию в Надыме

Фото: Госавтоинспекция Ямала

Подросток без водительского удостоверения управлял мотоциклом, но неверно рассчитав погодные условия, опрокинулся на дорогу с транспортным средством. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Надыме на улице Заводской 22 августа примерно в 22:30.

Как сообщает Госавтоинспекция Ямала, несовершеннолетний мотоциклист передвигался на железном коне без водительского удостоверения. Повалился на проезжую часть парень, потому что не учел погодные и дорожные условия и не справился с управлением. Молодой человек пострадал, получив травмы.

Ранее «Комсомольская правда» – Ямал» сообщала о том, что за минувшие выходные в округе случилось 14 аварий. С начала 2021 года на ямальских дорогах в 2 990 зарегистрированных ДТП, погибли 17 человек и 178 травмированы, в их числе 15 детей.