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Рыбалка23 августа 2021 7:54

Заявки на традиционное рыболовство на Ямале принимают до 1 сентября 2021 года

Подать заявку можно на Госуслугах и в бумажном виде
Лина Орлова
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Специалисты департамента агропромышленного комплекса Ямала распределяют квоты на ловлю рыбы на 2022 год

Специалисты департамента агропромышленного комплекса Ямала распределяют квоты на ловлю рыбы на 2022 год

Фото: Ирина Ромашкина

Право на традиционное рыболовство на Ямале имеют представители трех национальностей – это ненцы, ханты и селькупы. Они могут рыбачить в местах традиционного проживания без разрешения на добычу водных биоресурсов. Но есть ограничения, предусмотренные правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, которые помогают сохранить осетровые и сиговые виды рыб.

Региональный департамент агропромышленного комплекса объявил, что заканчивается прием заявок от коренных северян на традиционное рыболовство в 2022 году. Поступило около 230 заявок, 30% из них подано через федеральный портал Госуслуг.

– Эта электронная услуга появилась в июне 2021 года и была проработана для удобства заявителей, не имеющих возможности обратиться напрямую в департамент или районную администрацию по месту жительства. Подобную инструкцию по подаче электронной заявки можно найти по ссылке https://dapk.yanao.ru/documents/active/71707/ . Традиционную бумажную форму заявки и образец ее заполнения также можно найти и скачать на официальном сайте департамента АПК https://dapk.yanao.ru/documents/active/72746/ , – сообщает правительство Ямала.

Далее специалисты распределят квоты на ловлю рыбы на следующий год. Ведомство напоминает, что жителям округа доступно любительское рыболовство, не требующее оформление заявок на предоставление права вылова и отчетности по итогам рыбалки.

– Уже сейчас всем желающим разрешается в сутки добывать по 10 кг корюшки или ряпушки, а также суммарно 20 кг «черной рыбы» – налима, язя, щуки, леща, ерша, наваги. А начиная с 1 сентября 2021 года, к перечисленному видовому составу улова, можно будет добавить 5 кг пеляди и столько же сига-пыжьяна, – сообщили специалисты.

Напомним, по сегодняшней погоде в народе определяли, какой будет рыбалка осенью. Судя по благосклонности небесной канцелярии, стоит отправляться на рыбалку.