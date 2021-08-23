В выходные на Ямале случилось 14 аварий

Фото: Госавтоинспекция Ямала

В прошедшие выходные, 21 и 22 августа, на Ямале зафиксировано 14 дорожно-транспортных происшествий, последствиями которых стали механические повреждения транспортных средств. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Однако не всегда судьба так благосклонна к автолюбителям, о чем свидетельствует статистика. С начала 2021 года на ямальских дорогах в 2 990 зарегистрированных ДТП, погибли 17 человек и 178 травмированы, в их числе 15 детей.

Часто аварии случаются на федеральных дорогах. В то время, когда ямальцы возвращаются с отпусков на личном транспорте, специалисты прогнозируют осложнение ситуации дорожно-транспортного травматизма на трассах. С 23 по 31 августа сотрудники ГИБДД Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов проведут профилактическое мероприятие «Трасса».

– По статистике с начала 2021 года на загородных автодорогах зарегистрировано 120 ДТП, в которых девять человек погибли и 61 получили различные травмы. Основные виды происшествий на трассе: столкновение – 60 фактов, наезд на препятствие – 12, опрокидывание – два и съезд с дороги – 21, – отмечают полицейские.