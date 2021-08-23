Погода на Ямале на 23 августа: жара до +29 градусов, возможна гроза

На Лаврентьев день сильная жара или сильные дожди предвещали то же самое на всю осень. Эти же приметы пророчили хорошую рыбалку в конце лета – начале осени Фото: Ирина Ромашкина

Сегодня, 23 августа, в Ямало-Ненецком автономном округе будет облачно, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 7-12 м/с, днем местами порывы могут достигать до 15 м/с. Температура ночью +11… +16 градусов, при прояснении до +6 градусов, днем +24…+29 градусов, местами до +17 градусов.

Салехард: +25 градусов, ясно, ветер умеренный, юго-западный 6 м/с.

Лабытнанги: +25 градусов, ясно, ветер умеренный, юго-западный 6 м/с.

Яр-Сале: +26 градусов, частично облачно, ветер слабый, южный 5 м/с.

Тазовский: +19 градусов, ясно и слабый дождь, ветер умеренный, юго-восточный 7 м/с.

Новый Уренгой: +23 градусов, частично облачно, ветер умеренный, южный 7 м/с.

Тарко-Сале: +23 градусов, облачно, ветер слабый, юго-восточный 4 м/с.

Губкинский: +26 градусов, облачно, ветер слабый, южный 4 м/с.

Надым: +29 градусов, облачно, ветер слабый, южный 5 м/с.

Ноябрьск: +28 градусов, ясно, ветер слабый, юго-западный 4 м/с.

Муравленко: +29 градусов, ясно, ветер слабый, юго-западный 4 м/с.

23 августа в народе празднуют Лаврентьев день. Лаврентия считали целителем глазных болезней, поэтому ему молились о прозрении, а также о защите от дурного глаза.

В полдень на Лаврентия люди выходили смотреть на воду в реках и озерах: если она тиха и спокойна – осень будет безветренной, а зима – без вьюг и метелей. «Осень и зима хорошо живут, коли вода тиха, и дождик идет», — говорили люди. Обращали внимание и на погоду: сильная жара или сильные дожди предвещали то же самое на всю осень. Эти же приметы пророчили хорошую рыбалку в конце лета – начале осени.