Как жители Салехарда отпразднуют День города?

В конце всех ждет салют! Фото: Архив "КП"

Дня города жители Салехарда отпразднуют совсем скоро – 12 сентября. Праздник проведут на главных городских площадках - возле «Геолога», в городском саду и на пешеходной части ул. Ленина.

Жителей ждет самоварный фестиваль, где они смогут попробовать праздничный шестиметровый пирог и чай. На «Блошином рынке» коллекционеры представят открытки, ковры, посуду, картины и другие старинные предметы. Также жители смогут насладиться выступлениями уличных музыкантов. Вечером возле «Геолога» даст концерт группа «Дискотека Авария». Ну а под конец дня горожан ждет яркий салют!