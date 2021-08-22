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Общество22 августа 2021 18:40

В Ноябрьске прошел автофлешмоб

Мария Толстихина
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Всем гостям события организаторы раздавали ленточки и флажки

Всем гостям события организаторы раздавали ленточки и флажки

Фото: архив "КП"

В День государственного флага России в Ноябрьске прошел автофлешмоб, в котором поучаствовали 36 машин белого, синего и красного цветов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Ноябрьска.

Автомобилисты собрались на стоянке у лыжной базы и, громко сигналя, составили из своего транспорта российский триколор. Мероприятие прошло под названием «Флаг моей страны». Всем гостям события организаторы раздавали ленточки и флажки.