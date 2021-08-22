Число заболевших коронавирусом на Ямале на 22 августа 2021 года увеличилось на 127 человек

Пять человек скончались Фото: Мария Толстихина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 22 августа. За последние сутки в ЯНАО зарегистрировано 127 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Пять человек скончались. С начала пандемии в регионе COVID-19 заразились 42495 человек, из которых 44394 пациента уже вылечились, 575 — скончались.

Всего в России за прошедшие сутки зарегистрировано 20 564 новых случая заболевания коронавирусом в 85 регионах. С начала пандемии в стране диагноз подтвердился у 6 747 087 человек, более 6 млн пациентов выздоровели, 176 044 человека скончались.