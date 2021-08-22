Погода в ЯНАО на 22 августа 2021 года: возможен кратковременный дождь

Днём +21…+26 градусов Фото: Мария Толстихина

По сообщению Ямало-Ненецкого ЦГМС, сегодня в округе переменная облачность, местами даже пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный, З 7-12 м/с. Температура ночью достигнет отметки +9…+14 градусов, днём +21…+26.

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации. В этот день в 1991 году над Белым домом в Москве впервые официально поднляи трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. В этот день на Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было принято постановление считать «полотнище из... белой, лазоревой, алой полос» официальным национальным флагом России.