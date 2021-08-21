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Здоровье21 августа 2021 14:32

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 21 августа 2021 года увеличилось на 126 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 21 августа 2021 года
Виктория Терина
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Число заболевших коронавирусом на Ямале на 21 августа 2021 года увеличилось на 126 человек

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 21 августа 2021 года увеличилось на 126 человек

Фото: Юлия Кучеренко

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 21 августа 2021 года. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за сутки количество заболевших увеличилось на 126 человек. С начала пандемии в округе зарегистрировано и подтверждено 46 368 случаев COVID-19.

Из общего числа болеющих 725 жителей госпитализирован с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 106 из них по-прежнему в тяжёлом состоянии, 41 - находится на ИВЛ, 5 человек скончались. В итоге общее число погибших составляет 570 человек.

Ещё за сутки выявлено 16 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период это число достигло 7 014. Выздоровели с начала пандемии - 44 265 человек.

За прошедшие сутки в России зарегистрирована 21 000 новых случаев коронавируса в 85 регионах, за день скончались от коронавируса 797 жителей Югры. За сутки в России полностью выздоровели 20 647 человек. Всего за период пандемии в России выявлено 6 726 523 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 175 282 летальных исхода, выздоровели 6 004 052 человека.

Масочный режим продолжается и по рекомендациям Роспотребнадзора надевать одноразовую медицинскую маску следует в людных местах и транспорте. Менять маску на новую надо каждые 2-3 часа, повторно использовать маску нельзя.