В Надыме предприниматель заплатит штраф за срыв муниципального контракта Фото: Татьяна Коркина

После проверки надымской прокуратуру один из предпринимателей города обязан ответить перед законом.

Как выяснилось во время поверки, между МУ «Управление капитального строительства и капитального ремонта» и индивидуальным предпринимателем заключен муниципальный контракт на поставку и установку модульного здания лыжной базы в Надыме. Но условия нарушены, а именно нарушен установленный срок, что привело к существенному нарушению прав несовершеннолетних воспитанников спортивной школы и жителей города.

Прокурора обратилась в суд для того, чтобы привлечь предпринимателя к административной ответственности по статье "бездействие, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товара, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства".

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в сумме 312 тысяч рублей.