В Салехарде провели рейд по отлову безнадзорных животных Фото: Администрация Салехарда

Представители НО «Дорога домой» провели очередной рейд по отлову безнадзорных животных в Салехарде, во время которого отловлено 7 четвероногих питомцев. Вместе с общественниками в рейде участвовали представители МКУ «СДЕЗ», которые контролируют качество исполнения работ по муниципальному контракту. Рейд проходил по адресам, по которым поступали заявки от жителей, а именно – улицы Пушкина, Чапаева, Лесозаводская, Ангальский мыс, Обская.

Как сообщают специалисты, отлов животных без владельцев производится на основании заявки, а также при патрулировании и обнаружении их на территории города. Работу проводят квалифицированные специалисты, прошедшие инструктаж, с использованием специальных средств и технических приспособлений, не травмирующих животных. Всех отловленных животных привозят в городской приют для животных «Дорога домой». Их осматривает ветеринар, ставит все необходимые прививки, проводит стерилизация и устанавливают ушную бирку или чип.

- Если животное не проявляет агрессии, его возвращают в прежнюю среду обитания, за исключением территории организаций образования, здравоохранения, культуры. Если же животное агрессивное, его ни в коем случае не выпустят на территорию города, оно останется в месте содержания», - рассказал начальник отдела по содержанию и ремонту объектов СКН и озеленения города МКУ «Салехардская ДЕЗ» Олег Левченко.