Ямальские врачи вылечили пациента, у которого из-за COVID-19 поражено 92% легких Фото: Официальная страница ЯНАО в соцсети

Сегодня из инфекционного госпиталя Нового Уренгоя выписали пациента, у которого из-за коронавируса было поражено 92% легких. Врачи боролись за жизнь мужчины около двух месяцев, он дважды попадал в реанимацию. Фатим Ахунзянов - житель Пермского края, но в начале июля мужчина приехал в Тарко-Сале в гости к другу, где и почувствовал первые симптомы болезни.

- Болезнь протекала волнообразно. Дважды пациента приходилось переводить в реанимацию. Максимально легкие были поражены на 92%, от них практически ничего не осталось. Очень переживали за мужчину. Это была совместная победа всего персонала, - рассказала врач Анастасия Худякова.

На выписку за мужчиной приехал сын, теперь счастливый пациент продолжит амбулаторное лечение в своём регионе.