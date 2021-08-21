Погода на Ямале на 21 августа: возможен дождь с грозой Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 21 августа, в Ямало-Ненецком автономном округе будет облачно с прояснениями, местами пройдет умеренный дождь с грозой. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный и западный до 7-12 м/с. Температура ночью +11 градусов, при прояснении до 10 градусов, днем +22, +27 градусов, местами до +14 градусов.

Погода на Ямале 21 августа 2021 в инфографике Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО

На Руси Мирона называли Ветрогоном, потому что в его праздник нередко случались сильные ветры. «Ветры-ветрогоны пыль погнали по белу свету, зарыдали по красну лету», - приговаривали люди. Кстати, по погоде на Мирона судили о том, каким будет будущий январь. Также делали прогнозы на осень: если дуют спокойные ветры-тиховики - осень будет солнечной, если случается буря - сентябрь ожидается ненастным.