На Ямале убирают незаконные съезды с дорог Фото: Администрация города Новый Уренгой

Управление муниципальной инспекции вместе с отделом ГИБДД и АО «Уренгойская Городская Сервисная Компания» проводят мероприятия по ликвидации съездов с автомобильных дорог в неустановленных местах. Такие незаконные съезды с дорог открывают доступ к организации несанкционированных свалок и загрязнению природы, а ещё они влияют на безопасность дорожного движения. По проекту «Наш чистый Новый Уренгой» этим летом в тундре очищено десятки свалок, гектаров лесотундры. Причем активное участие в очистке территорий принимают предприятия города. Для борьбы с нарушителями используются различные методы, в том числе обследование территорий с помощью квадрокоптера.