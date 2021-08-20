В Салехарде подрядчик по гарантии заканчивает укладку нового асфальта Фото: Администрация Салехарда

В Салехарде по улице Богдана Кнунянца подрядчик в рамках исполнения гарантийных обязательств закончил укладку нового асфальта на проезжей части, дальше на дороге нанесут разметку. Гарантийные обязательства учтены в муниципальных контрактах, их срок по конструктивным элементам автомобильных дорог – от 2 до 4 лет. Если за этот период выявят недочеты, то подрядчик устранит замечания в рамках гарантийных обязательств. Как отмечают в администрации города, весной глава города Алексей Титовский вместе с сотрудниками администрации проверили дороги, работы по которым проходили в прошлом году. Оказалось, что по улице Б. Кнунянца асфальтовое покрытие в трещинах. - Подрядчик должен восстановить эти недочёты в рамках гарантийных обязательств по выполненным работам, - сказал глава города.