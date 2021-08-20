В Салехарде два детских сада признаны «Лучшими детскими садами России 2021» Фото: Администрация Салехарда

Два детских сада в Салехарде – «Журавушка» и «Крылышки» стали победителями всероссийского смотра-конкурса «Лучшие детские сады России 2021».

В садике «Журавушка» создана комфортная предметно-развивающая среда с различным интерактивным оборудованием для развития способностей воспитанников, там используются здоровье сберегающие технологии. А ещё в саду созданы условия для воспитания детей с особыми образовательными потребностями, работают педагог-психолог и логопед.

В «Крылышках» также созданы все условия для развития творческого и интеллектуального потенциала детей, в учреждении функционирует группа компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи.

Напомним, ранее мы писали, что в Салехарде открылся детский сад «Олененок», направленный на развитие творческих способностей.