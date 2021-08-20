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Здоровье20 августа 2021 14:15

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 20 августа 2021 года увеличилось на 130 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 20 августа 2021 года
Виктория Терина
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Число заболевших коронавирусом на Ямале на 20 августа 2021 года увеличилось на 130 человек

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 20 августа 2021 года увеличилось на 130 человек

Фото: Татьяна Коркина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 20 августа 2021 года. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за сутки количество заболевших увеличилось на 127 человек. С начала пандемии в округе зарегистрировано и подтверждено 46 242 случая COVID-19.

Из общего числа болеющих 761 житель госпитализирован с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 99 из них по-прежнему в тяжёлом состоянии, 40 - находятся на ИВЛ, 4 человека скончались. В итоге общее число погибших составляет 565 человек.

Ещё за сутки выявлено 16 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период это число достигло 6 998. Выздоровели с начала пандемии - 44 112 человек.

За прошедшие сутки в России зарегистрировано 20 992 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 785 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 20 351 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 705 523 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 174 485 летальных исходов, выздоровели 5 983 405 человека.