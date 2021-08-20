Жителю Нового Уренгоя грозит наказание за пьяное вождение
Фото: Татьяна Коркина
Сотрудники ГИБДД В Новом Уренгое остановили автомобиль, за рулём которого находился 33-летний водитель с признаками алкогольного опьянения. Во время освидетельствования его нетрезвое состояние подтвердилось
Затем у мужчины проверили документы и оказалось, что в августе прошлого года он признан виновным в совершении административного правонарушения по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».
Против нарушителя отделом дознания ОМВД России по г. Новый Уренгой возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
Теперь северянину грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.