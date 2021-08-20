Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия20 августа 2021 12:30

Жителю Нового Уренгоя грозит наказание за пьяное вождение

Ему грозит два года лишения свободы
Виктория Терина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жителю Нового Уренгоя грозит наказание за пьяное вождение

Жителю Нового Уренгоя грозит наказание за пьяное вождение

Фото: Татьяна Коркина

Сотрудники ГИБДД В Новом Уренгое остановили автомобиль, за рулём которого находился 33-летний водитель с признаками алкогольного опьянения. Во время освидетельствования его нетрезвое состояние подтвердилось

Затем у мужчины проверили документы и оказалось, что в августе прошлого года он признан виновным в совершении административного правонарушения по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

Против нарушителя отделом дознания ОМВД России по г. Новый Уренгой возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Теперь северянину грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.