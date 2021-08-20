На Ямале открыли дополнительный пункт вакцинации от COVID-19 Фото: Татьяна Коркина

На Ямале открыли дополнительный пункт вакцинации. По информации оперативного штаба Ямало-Ненецкого автономного округа по ситуации с коронавирусом, в Новом Уренгое возобновил работу прививочный пункт во Дворце спорта «Звездный». Ещё жители Нового Уренгоя могут поставить прививку от коронавируса в ТЦ "Солнечный", ДК "Октябрь" и поликлинике №2. Всего на Ямале работает 78 пунктов вакцинации: 16 стационарных и 62 мобильных.

Мы сообщали ранее, где сделать прививку от коронавируса на Ямале в 2021 году. А ещё сообщали о том, что на Ямале пункты вакцинации продлевают работу из-за большого числа желающих привиться.

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Сделать прививку можно в будние дни с 9:00 до 17:00 (подробнее)