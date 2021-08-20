В таркосалинском приюте для животных «Подари жизнь» пройдет День открытых дверей

Приют для животных «Подари жизнь» Фото: Администрация Пуровского района

В эту субботу, 21 августа в таркосалинском приюте для животных «Подари жизнь» организуют День открытых дверей. Волонтёры приюта приглашают в гости всех неравнодушных жителей, которые хотят провести время с четвероногими питомцами: погулять, поиграть, а может, и выбрать питомца, который станет любящим и преданным членом семьи.

В таркосалинском приюте есть 150 вольеров для собак и 30 клеток для кошек. Сегодня он переполнен, там содержат больше 200 собак и 40 кошек, и практически каждый день служба по отлову привозит новых пушистиков. Чтобы решить проблему безнадзорности животных, по поручению главы района Антона Колодина здесь приступили к обустройству дополнительного вольера для бродячих собак на 100 мест. Это частично позволит решить проблему бездомных животных, с которой жители обращаются к главе района. Как показала практика, некоторым питомцам нужна более продолжительная адаптация.

По словам главы района, в приют будут забирать всех проявляющих агрессивность собак, в том числе повторно.

- Новые вольеры помогут увеличить количество животных, которых мы сможем стерилизовать. В городе, соответственно, станет меньше бездомных собак не стерилизованных, не чипированных, не обработанных от гельминтов, - отметила управляющая приютом Ольга Титаренко.

Стоит сказать, что агрессивных животных в приюте селят отдельно от остальных и пытаются перевоспитать, многим из них нужно время, чтобы научиться доверять человеку.