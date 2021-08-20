В поселках Ямала востребовано обновление автопарка в больницах

Терапевты и педиатры Тарко-Салинской центральной районной больницы выезжают к своим больным на новых комфортабельных авто «УАЗ Патриот» Фото: Сайт правительство.янао.рф

По два новых «УАЗ Патриот» получили Лабытнангская и Тарко-Салинская больницы, по одной машине Губкинская, Яр-Салинская и Аксарковская больницы в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Автопарки медучреждений обновили в начале 2021 года, а сегодня автомобили доказывают свою востребованность.

Терапевты и педиатры Тарко-Салинской центральной районной больницы выезжают к своим больным на новых комфортабельных авто «УАЗ Патриот». Внедорожник так же развозит «ковидные» бригады, которые занимаются забором биоматериала на коронавирусную инфекцию. На этих автомобилях больным коронавирусом доставляют бесплатные лекарства.

– В период пандемии мы ежедневно посещаем порядка 30 пациентов. Благодаря региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» у нас появились эти два автомобиля, что позволило увеличить охват посещаемых адресов. Ведь раньше нам приходилось ждать, пока служебные автомобили освободятся, сейчас же все намного проще, – отметила медицинская сестра ТЦРБ Патимат Магомедова.

Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения» начала действовать с 1 января 2021 года. В течение пяти лет в округе будут модернизировать все медицинские организации округа, оказывающие первичную медико-санитарную помощь. Планируется значительно улучшить качество и своевременность оказания первичной медпомощи.

– В рамках программы предусмотрено осуществление нового строительства, реконструкции, капитального ремонта медицинских организаций, структурных подразделений. Медпомощь северянам будут оказывать в более комфортных условиях и с помощью нового, высокотехнологичного оборудования, – рассказала первый заместитель директора окружного департамента здравоохранения Мария Захарова.