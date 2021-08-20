Ямальцы сами переводят деньги мошенникам

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Почти 280 000 рублей под диктовку, как сказал ему человек по телефону, перевел мошеннику новоуренгоец. 18 августа 28-летний северянин ответил на злополучный звонок мошенников, которые представились сотрудниками службы безопасности.

– Под предлогом отмены операции по несанкционированному оформлению потребительского кредита злоумышленник убедил потерпевшего выполнить под диктовку действия с банковской карты в банкомате. После чего с его карты списались денежные средства в размере около 280 000 рублей, – сообщает полиция Нового Уренгоя. – Полиция настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными, не производить действия под диктовку неизвестных лиц, при поступлении сомнительных звонков не продолжать разговор, а позвонить на телефон «горячей линии» банка и уточнить интересующие вопросы.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до шести лет.

А в Ноябрьске 17 августа завели дело так же по статье «Мошенничество», но уже по ч. 2 –злоумышленнику грозит пять лет колонии. Если быть точнее, то злоумышленнице, которая мастерски «проконсультировала» мужчину, как он должен перевести ей деньги на счет.

Ноябрянин хотел купить нежилое помещение, еще в марте разместил объявление в соцсетях, что ему нужно помещение площадью 300 кв. м. 17 августа ему на телефон позвонила неизвестная женщина и предложила перевести задаток.

– Для этого потерпевшего попросила подойти к банкомату и под диктовку произвести определенные манипуляции с карты. Мужчина так и сделал, в результате, сам того не осознавая, перевел злоумышленнице со своей банковской карты 87 500 рублей, – выяснили следователи. – Полиция города Ноябрьска напоминает гражданам о том, что при заключении виртуальных сделок следует проявлять бдительность во избежание утраты своих денежных накоплений.