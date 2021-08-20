Больше миллиона мальков муксуна спустили в реку Собь на Ямале. Фото: pixabay.com

Муксун растет до взрослой особи больше шести летНа Собском рыбоводном заводе выпустили в речку Собь более миллиона мальков муксуна навеской не менее 1,5 граммов. Готовность к выпуску определила комиссия, в которую вошли представители региональных органов власти, специалисты Федерального агентства по рыболовству и государственных научных центров, сообщает правительство Ямала.

Молодь муксуна выпускали из цехов рыбоводного предприятия. Сначала мальков поместили в накопительную емкость, а затем аккуратно, чтобы не повредить при падении в воду, отправляли по рыбопроводу в Собь. Теперь местом жительства мальков станет река, а с наступлением ледостава они отправятся на зимовку в Обскую губу. В естественной среде рыба сможет достигнуть размера свыше 40 см и веса около 1,5 кг. Процесс развития от малька до взрослой особи займет 6-8 лет.

Отметим, что выпуск молоди в реку – это уже завершающий этап огромной работы, которую ведут рыбоводы предприятия. Специалисты Собского рыбоводного завода в течение нескольких месяцев содержат икру в специальных условиях, а потом подращивают мальков, обеспечивая им постоянный уход.

– Уже шесть лет подряд мы продолжаем планомерно восстанавливать популяции ценных пород рыб. За это время проведена колоссальная работа, позволяющая рассчитывать на то, что нам удастся приумножить популяцию сиговых видов рыб. В этом году наши усилия были направлены на восстановление муксуна. Выпущенная молодь активная и жизнеспособная, хорошо адаптируется к естественным условиям, – рассказал первый заместитель директора Собского рыбоводного завода Александр Горлатов.

Восполнение популяции ценных видов рыб на Ямале финансируют нефтегазовые компании, которые ежегодно ведут работу по восстановлению экосистем в регионах своего присутствия. В этот раз в дело сохранения биологического равновесия арктического региона внесло вклад ООО «Арктик СПГ 2».

Завершится рыбоводный сезон – 2021 выпуском в реку Таз более 100 000 экземпляров муксуна, подращенного в садковой линии до навески свыше 10 граммов.

СПРАВКА КП

С 2016 по 2020 год в рамках компенсационных мероприятий в водоемы Ямала было выпущено более 116 миллионов мальков сиговых пород рыб. В 2021 году в реки Обь и Таз уже отправлено более 11 миллионов мальков муксуна и более миллиона молоди чира.