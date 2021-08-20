Погода на Ямале на 20 августа: потеплеет до + 20 градусов

Хозяйки в этот день обычно подавали на стол пироги с малиной. Фото: pixabay.com

Сегодня, 20 августа, в Ямало-Ненецком автономном округе будет облачно, местами пройдет кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных районах региона выпадет туман. Ветер северо-западный с переходом на южный и юго-западный до 5-10 м/с, днем местами порывы достигнут 15 м/с. Температура ночью +4… +9 градусов, при прояснении до -10 градусов, днем +13… +18 градусов, по западу +21… +26 градусов.

Салехард: +20 градусов, ясно, ветер умеренный, юго-западный 5 м/с.

Лабытнанги: +20 градусов, ясно, ветер умеренный, юго-западный 5 м/с.

Яр-Сале: +13 градусов, ясно и кратковременные осадки, ветер умеренный, южный 5 м/с.

Тазовский: +13 градусов, облачно, ветер слабый, южный 3 м/с.

Новый Уренгой: +12 градусов, облачно и слабый дождь, ветер слабый, южный 4 м/с.

Тарко-Сале: +14 градусов, облачно, ветер легкий, юго-западный 2 м/с.

Губкинский: +13 градусов, облачно, ветер слабый, южный 3 м/с.

Надым: +13 градусов, облачно и кратковременный дождь, ветер умеренный, южный 6 м/с.

Ноябрьск: +13 градусов, облачно, ветер слабый, южный 3 м/с.

Муравленко: +14 градусов, облачно, ветер слабый, южный 4 м/с.

20 августа в народе звали днем Марины-Пимены. Двойное название праздник получил в честь двух святых – преподобного Пимена и мученика Марина. На Марины-Пимены люди наблюдали за аистами: если птицы готовились к отлету на юг, ждали холодную и раннюю осень.

Хозяйки в этот день обычно подавали на стол пироги с малиной. А мужчины приговаривали, шутя: «Марины – не ищи в лесу малины. Девки лес обойдут, дочиста оберут». Урожай сладкой ягоды начинал сходить на нет. «Спустя лето по малину в лес не ходят», — в северных регионах эта поговорка была уже актуальна, так как чувствовалась приближающаяся осень.