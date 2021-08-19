Несовершеннолетний ямалец пырнул в живот знакомого

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Молодой и горячий, 17-летний житель поселка Гыда Тазовского района нанес собеседнику удар ножом в живот. Потерпевший обратился в больницу, что спасло ему жизнь, сообщает СКР Ямала

За распитием горячительных напитков между молодыми ямальцами возникла ссора. Что послужило причиной агрессивного поведения, еще предстоит выяснить следственному комитету, но итог криминальный. СКР возбудил уголовное дело в отношении несовершеннолетнего местного жителя.

– Юноша подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». По данным следствия, в 14 августа 2021 года в ночное время в селе Гыда Тазовского района 17-летний юноша в ходе ссоры со своим знакомым, с которым он распивал спиртное, нанес 23-летнему потерпевшему удар ножом в область живота, причинив ему тем самым тяжкий вред здоровью, – восстановили цепь событий следователи.

Жизнь потерпевшему спасло его своевременное обращение в больницу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается.