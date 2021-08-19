Ямальские поисковики нашли красноармейца под Калугой

Фото со страницы Алексея Романова в соцсетях

Ноябрьские поисковики участвуют в международной военно-исторической экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе». Раскопки проходят возле деревни Цветовка Барятинского района.

Об этом в своих социальных сетях сообщил глава Ноябрьска Алексей Романов.

Фото со страницы Алексея Романова в соцсетях

– Наши поисковики сейчас находятся под Калугой, где проходит международная военно-историческая экспедиция «Западный фронт. Варшавское шоссе». Ноябрьские отряды «Виталис» и «Северный корпус» занимаются поиском. Ребятам удалось поднять одного бойца РККА, нашли еще трех, им предстоит сложная работа по извлечению их останков. Сделано два добора. Ребята, спасибо вам за то, что помогаете находить погибших красноармейцев и восстанавливать их имена, – поблагодарил мэр Ноябрьска земляков.

Фото со страницы Алексея Романова в соцсетях