На «Почту России» снова пожаловались ямальцы

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Жительница Надыма в соцсетях пожаловалась на «Почту России». Она заверяет, что сотрудники компании выпили еще напиток – алкоголь в подарок отправила ей свекровь, а пришла пустая бутылка.

– Моя любимая свекровь отправила нам посылочку. И положила для своего сына бутылочку. Вот что нам дошло. Спасибо, что конфеты детям оставили, – написала женщина.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что жители села Ныда Надымского района Ямала пожаловались в соцсетях на «Почту России». По словам сельчан, люди не могут получить свои посылки по две-три недели, якобы их не берут на борт вертолета до Ныды из-за большой загрузки.

«Почта России» рекомендовала ямальцам написать официальную жалобу на почтовую службу, которую руководство обязательно отработает. Компания также подчеркнула, что многое зависит от расстояния: специалисты индивидуально высчитывают, откуда отправляется посылка и куда она доставляется.

– Если эти нормы нарушены, человек в праве обратиться с заявлением о нарушении сроков. У нас будет проведена внутренняя проверка. Клиент имеет право потребовать выплату компенсации в случае, если будет выявлено нарушение, – сообщает «Почта России».