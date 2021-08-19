Число заболевших коронавирусом на Ямале на 19 августа 2021 года увеличилось на 126 человек

За последние сутки в России выявлено 21 058 новых случаев коронавируса в 85 регионах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 19 августа 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 126 и составило 46 115 человек.

По данным оперштаба Ямала, за минувшие сутки от коронавируса скончалось пять пациентов (за весь период – 561). На госпитализации с COVID-19 и внебольничными пневмониями остаются 792 человека, 104 пациента – в тяжелом состоянии, 43 их них – с подтвержденным COVID-19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В лабораториях округа за минувшие сутки зафиксировали 126 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 46 115). 111 из них – в муниципальных образованиях (за весь период – 39 133), а 15 зараженных обнаружили на месторождениях и производственных объектах (за весь период – 6 982).

Фото: департамент здравоохранения Ямала

За последние сутки в России выявлено 21 058 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 791 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 24 017 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 6 684 531 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 173 700 летальных исходов, выздоровели 5 963 054 человека.