В Муравленко загорелся детский Центр интеллектуального развития

Фото: МЧС Ямала

Центр интеллектуального развития детей и молодежи на улице Дружбы Народов загорелся в Муравленко, пожар случился 18 августа днем. Сообщение о возгорании МЧС получило в 15:45, сообщает ведомство.

Спасать детский центр выехало четыре пожарные машины, 13 огнеборцев. На месте спасатели ликвидировали огонь на площади 30 кв. м. В результате была сильно повреждена обшивка здания, причина пожара и ущерб устанавливаются. Сейчас сотрудники Центра переносят мероприятия на более поздний срок.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, спасатели выезжали на тушение пожаров за последние сутки четыре раза – в городах Надым, Новый Уренгой и Муравленко и в Пуровском районе.

В Надыме и в поселке Уренгой горели бесхозные строения, в последнем пожар тушили около 23:00, пожар ликвидировали 20 огнеборцев. А в Новом Уренгое посреди бела дня горел гараж в ГК «Прогресс». Очевидцы сообщили о пожаре в 15:58, с огнем справились две машины – восемь пожарных, а горел всего 1 кв. м. Потушили пожар к 16:20 пожар был ликвидирован, причина пожара и ущерб устанавливаются.