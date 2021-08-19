Северянка вонзила нож в грудь собутыльника, сообщает СКР Ямала

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Вместе пили, разгорелась ссора, победила женщина, только ценой победы стала жизнь ее компаньона. Трагедия случилась в селе Толька Красноселькупского района Ямало-Ненецкого автономного округа.

Как сообщает Пуровский межрайонный следственный отдел СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу, силовики Красноселькупа расследуют убийство. Труп 60-летнего жителя села Толька Красноселькупского района обнаружили в доме по улице Центральная с признаками насильственной смерти.

– Возбужденно уголовное дело по факту обнаружения тела местного жителя со следами криминальной смерти, по признакам преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). По результатам работы прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группы установлено, что накануне происшествия потерпевший распивал спиртные напитки в компании односельчан, – выяснили оперативники.

Погибший крепко поссорился с 31-летней местной жительницей. Конфликт заставил женщину взяться за нож, которым она ударила мужчину в грудь. Что послужило причиной такого поведения северянки, сейчас выясняют следователи.

– В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В ходе сбора характеризующих данных выявлено, что потерпевший и обвиняемая ранее судимы. Решается вопрос об избрании к женщине меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, – подытожил СКР.