«Уренгойдорстрой» оштрафовали за нарушения при реконструкции аэропорта Нового Уренгоя

Фото: пресс-служба аэропорта Нового Уренгоя

Новоуренгойская транспортная прокуратура и Ростехнадзор проверили соблюдение законодательства при реконструкции аэропорта в Новом Уренгое. Оказалось, что на площадке нет необходимого запаса воды, который может понадобиться при пожаре. А еще в воздушной гавани с нарушением хранят инертные материалы.

Больше того, при проверке выяснилось, что бытовые помещения не соответствовали проектной документации. В итоге генподрядчика «Уренгойдорстрой», осуществлявшего реконструкцию аэропорта, оштрафовали на 100 000 рублей, распорядилось о наказании Северо-Уральское управление Ростехнадзора.

Напомним, в аэропорту Нового Уренгоя строится новый терминал (генподрядчик ООО «Лимакмаращстрой»), проводится реконструкция аэродрома - взлетно-посадочной полосы (генподрядчик ООО «Уренгойдорстрой»). После стройки воздушная гавань будет принимать лайнеры-тяжеловесы Boeing 737-800 и Ан-124. Планируется, что реконструкцию завершат в конце октября 2021 года. В ноябре аэропорт начнет работу по новому расписанию на полностью обновленной полосе.

КСТАТИ

За строительством нового терминала можно наблюдать онлайн.

– Организовано круглосуточное видеонаблюдение, доступное пользователям интернета. Ссылка на онлайн-трансляцию размещена на официальном сайте аэропорта nux.aero в разделе «Строительство нового пассажирского терминала». Видеотрансляция на официальном сайте позволит всем желающим в реальном времени наблюдать за этапами возведения нового здания вплоть до завершения строительства, – сообщила пресс-служба аэропорта Нового Уренгоя.

Строительство терминала планируется завершить в конце 2022 года. После этого аэропорт сможет принимать практически все типы воздушных судов.